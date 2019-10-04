В Серове пьяный свердловчанин сбил сотрудника ГИБДД

14:03 | 5.10.2019

Фото: группа «Типичный Екатеринбург» ВКонтакте

Пьяный водитель в Серове сбил сотрудника ГИБДД. Полицейский получил переломы позвоночника и ключицы, об этом рассказали в группе «Типичный Екатеринбург» в соцсети ВКонтакте.



Сотрудники полиции на дороге пытались остановить автомобиль УАЗ-315148, однако водитель не остановился. Тогда полицейские приняли решение догнать его и заблокировать движение. Когда сотрудник ГИБДД вышел из машины и пошел в сторону нарушителя, мужчина снова попытался уехать и сбил полицейского.



Водителю назначили арест на 10 суток. Также в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»