В Крыму двух туристок из Екатеринбурга спасли сотрудники Росгвардии

13:48 | 5.10.2019

Фото: главное управлении Росгвардии по Крыму и Севастополю

Сотрудники Росгвардии в Крыму спасли двух девушек из Екатеринбурга. Как сообщили в главном управлении Росгвардии по Крыму и Севастополю, во время прогулки туристки потеряли ориентиры от испуга из-за случившегося камнепада.



В момент происшествия екатеринбурженки гуляли в районе горы Аю-Даг. После камнепада им удалось выйти к скалистому морскому берегу. На поиски пропавших сразу после их сообщения в экстренные службы отправился наряд Росгвардии на катере в составе прапорщика Владика Сайгофарова и мичмана Сослана Каргиева. Они обнаружили девушек и доставили их в населенный пункт.



К счастью, обе туристки здоровы и не нуждаются в медпомощи.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»