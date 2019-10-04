Председатель екатеринбургской гордумы шестой раз стал чемпионом мира по жиму штанги лежа

13:18 | 5.10.2019

Фото: kp.ru

Председатель городской Думы Екатеринбурга Игорь Володин шестой раз завоевал титул чемпиона мира по жиму штанги лежа, сообщает KP.RU.



В Мультитурнире Золотой тигра – XII Володину предстояло соревноваться со спортсменами из России, Европы, Азии, Африки, Австралии и Южной Америки. Всего на турнир съехались более 9 тысяч спортсменов. Председателю гордумы удалось поднять штангу весом 135 кг, хотя, по его словам, он планировал поднять 140 с третьей попытки. Также Володин отметил, что на тренировках он способен выжать до 150 кг, а его личный рекорд – 160 кг.



Добавим, что в декабре Игорь Володин планирует принять участие в соревнованиях по дисциплине «русский жим» и выполнить норматив мастера спорта международного класса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»