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11:51 | 5.10.2019
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Первоуральске из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки
Пламя вспыхнуло в квартире на 5 этаже. Спасателям по лестничным маршам пришлось эвакуировать 7 человек, в том числе троих детей. Одного ребенка пожарные спасали при помощи маски дыхательного аппарата.
В тушении огня принимали участие 12 спасателей и были задействованы 4 единицы техники.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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