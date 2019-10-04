В Первоуральске из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки

11:51 | 5.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Первоуральске вчера вечером произошел пожар в жилом пятиэтажном доме, из которого пришлось эвакуировать жителей, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Пламя вспыхнуло в квартире на 5 этаже. Спасателям по лестничным маршам пришлось эвакуировать 7 человек, в том числе троих детей. Одного ребенка пожарные спасали при помощи маски дыхательного аппарата.



В тушении огня принимали участие 12 спасателей и были задействованы 4 единицы техники.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»