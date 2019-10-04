Умер екатеринбургский хирург, сделавший первую трансплантацию костного мозга ребенку

11:04 | 5.10.2019

Фото: altamedica.com.ua

В уральской столице скончался хирург Игорь Вяткин, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и трансплантации костного мозга Центра детской онкологии, сумевший провести первую трансплантацию костного мозга ребенку. Врач умер на 59 году жизни из-за тяжелой болезни.



Игорь Вяткин начал работать в Центре детской онкологии в 1997 году. Он занимался внедрением современных методов реанимационно-анестезиологической помощи, разработкой проекта уникального здания Центра с современным блоком трансплантации костного мозга. Впервые трансплантация костного мозга ребенку под его руководством была проведена в 2006 году.



Прощаться с хирургом родственники и коллеги будут в понедельник, 7 октября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»