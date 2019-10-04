В Екатеринбург из Сухого Лога на вертолете эвакуировали беременную женщину в тяжелом состоянии

10:32 | 5.10.2019

Фото: страничка Константина Шестакова в Facebook

В уральскую столицу вчера на санитарном вертолете из Сухого Лога доставили беременную женщину в тяжелом состоянии.



Как рассказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков на своей страничке в Facebook, авиабригада эвакуировала роженицу в Областной перинатальный центр ОДКБ №1, где женщина благополучно родила мальчика.



«Родился мальчик. Дай бог им обоим здоровья!» - написал Шестаков под фото.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»