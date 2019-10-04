В честь Дня гражданской обороны для уральских детей организовали выставку отряда пожарно-спасательной техники

10:07 | 5.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В честь Дня гражданской обороны, который отмечался в России вчера, 4 октября, сотрудники 63 отряда Федеральной противопожарной службы совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Каменска – Уральского организовали для детей выставку стоящей на вооружении отряда пожарно-спасательной техники, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



На технику могли посмотреть ученики начальных классов школ и воспитанники детских садов. Ребятам показали автоцистерну, пожарный спасательный автомобиль и инструмент, с помощью которого извлекают пострадавших при ДТП. Спасатели продемонстрировали детям, как в случае аварии срезают крышу автомобиля и оказывают первую помощь пострадавшему.



Кроме того, ребята могли посмотреть и примерить специальные защитные костюмы и потренироваться в использовании огнетушителя.



Добавим, в этом году День гражданской обороны отмечается в России уже в 97 раз.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»