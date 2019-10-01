В Богдановиче вынесли приговор уралочке, порезавшей ножом сестру мужа во время ссоры

20:33 | 4.10.2019

Фото: rupolitika.com

В Богдановиче состоялся суд над свердловчанкой, нанесшей ножевое ранение сестре мужа во время ссоры. В ОМВД России по Богдановичскому району рассказали, что уралочке назначили лишение свободы на 2 года с испытательным сроком 2 года.



Уточняется, что инцидент в семье произошел, когда в гости к супругам пришла сестра мужа, чтобы выпить спиртного. Во время застолья между женщинами произошел конфликт, а позже поругались также жена и муж, вставший на сторону сестры. Супруга, чтобы напугать мужа взяла с кухни нож и выбежала во двор, после чего за ней вышли остальные. Ссора закончилась для родственницы мужа ножевым ранением. Её доставили в отделение Богдановичской ЦРБ.



Обвиняемая женщина в содеянном раскаялась и написала явку с повинной.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»