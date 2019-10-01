В Алапаевске будут судить свердловчанина, избившего до смерти свою мать

20:12 | 4.10.2019

Фото: tourdom.ru

В Алапаевске в суд направили дело об избиении свердловчанином своей матери. Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.



Инцидент случился в августе. Мужчина, будучи пьяным, из личной неприязни сильно избил свою мать, после чего, 1 сентября, она скончалась в больнице.



Следственный комитет провел комплекс мероприятий по сбору доказательной базы. Сейчас уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) с утвержденным обвинительным приговором направлено в суд.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»