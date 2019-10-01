В Нижнем Тагиле полицейские в доме у свердловчанина обнаружили оранжерею с коноплей

19:58 | 4.10.2019

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Полицейские в Нижнем Тагиле задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», во время профилактической беседы дома у свердловчанина обнаружили оранжерею с кустами конопли.



Один из сотрудников полиции отправился побеседовать с мужчиной, после того как соседи заявили о его агрессивном поведении. Во время встречи участковый заметил у свердловчанина признаки наркотического опьянения и почувствовал специфический запах. Тогда он решил осмотреть помещения дома и обнаружил оранжерею, оборудованную мощными лампами, после чего вызвал следственно-оперативную группу и бойцов ОМОН.



Совместно с сотрудниками Росгвардии полицейские нашли ещё одно помещение, которое было оборудовано для выращивания. Они изъяли 1 927 грамм наркотиков.



Стоит добавить также, что дома мужчина хранил два заряженных ружья и обрез. Их вместе с наркотиками отправили на экспертизу.



В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»