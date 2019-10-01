Уральские полицейские разыскивают пропавшую свердловчанку

19:07 | 4.10.2019

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

На Урале полиция ищет женщину, пропавшую без вести. Как сообщили в пресс-службе свердловского главка, Семенова Надежда Геннадьевна ушла из дома в городе Камышлов ещё 12 сентября.



Рост женщины 165-167 см, у нее худощавое телосложение, овальное лицо, впалые щеки, редкие темные короткие волосы, карие темные глаза, прямые брови, тонкие губы, носит обувь 40 размера и очки «Хамелеоны».



В день ухода Семенова была одета в белый свитер, тряпичную фиолетово-сиреневую куртку, бледно-коричневые джинсы и серые кроссовки.

Полицейские просят всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Надежды Геннадьевны, сообщать по телефонам: 02, 8 (34375) 2-32-21, 2-01-69, 2-02-35.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»