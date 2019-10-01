Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

19:07 | 4.10.2019

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Уральские полицейские разыскивают пропавшую свердловчанку

На Урале полиция ищет женщину, пропавшую без вести. Как сообщили в пресс-службе свердловского главка, Семенова Надежда Геннадьевна ушла из дома в городе Камышлов ещё 12 сентября.

Рост женщины 165-167 см, у нее худощавое телосложение, овальное лицо, впалые щеки, редкие темные короткие волосы, карие темные глаза, прямые брови, тонкие губы, носит обувь 40 размера и очки «Хамелеоны».

В день ухода Семенова была одета в белый свитер, тряпичную фиолетово-сиреневую куртку, бледно-коричневые джинсы и серые кроссовки.
Полицейские просят всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Надежды Геннадьевны, сообщать по телефонам: 02, 8 (34375) 2-32-21, 2-01-69, 2-02-35.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:27 | 4.10.2019
В Свердловском МВД отметили 101-ю годовщину со дня образования службы уголовного розыска

20:33 | 4.10.2019
В Богдановиче вынесли приговор уралочке, порезавшей ножом сестру мужа во время ссоры

20:12 | 4.10.2019
В Алапаевске будут судить свердловчанина, избившего до смерти свою мать

19:58 | 4.10.2019
В Нижнем Тагиле полицейские в доме у свердловчанина обнаружили оранжерею с коноплей

19:44 | 4.10.2019
В Екатеринбурге избирком утвердил порядок установления результатов опроса о храме

19:07 | 4.10.2019
Уральские полицейские разыскивают пропавшую свердловчанку

18:44 | 4.10.2019
В новом екатеринбургском гуманитарном центре получили помощь более 600 человек

18:25 | 4.10.2019
Следственный комитет проверит автобус, высадивший екатеринбургского школьника из-за отсутствия документов

18:10 | 4.10.2019
В Екатеринбурге заложили аллею 30-летия метро

18:07 | 4.10.2019
Начался второй этап озеленения пермской эспланады

18:03 | 4.10.2019
Жителю Серова грозит семь лет колонии за вырубку и продажу сосен

18:02 | 4.10.2019
В Екатеринбурге подготовят проект межевания территории для строительства второй ветки метро

17:49 | 4.10.2019
Уральские таможенники задержали в Екатеринбурге наркоконтрабандиста

17:29 | 4.10.2019
Пермский край и «Газпром» договорились о разработке новой программы газификации региона до 2025 года

17:25 | 4.10.2019
В Первоуральске ремонтируют фасады и школу к приезду Дмитрия Медведева

17:14 | 4.10.2019
Свердловское Минсоцполитики выплатило 17 миллионов рублей региональным НКО

17:10 | 4.10.2019
Для старшего поколения пермяков будут организованы бесплатные социально-правовые консультации

17:00 | 4.10.2019
Южноуральских учителей избавят от лишней бумажной работы

16:49 | 4.10.2019
В Пермском крае до 2024 года появится 44 газомоторные заправки

16:43 | 4.10.2019
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием скорой помощи. Есть пострадавший

16:43 | 4.10.2019
Более 200 школьников Уинского округа пройдут обучение в мобильном «Кванториуме»

16:30 | 4.10.2019
Студенческий театр «17-я скрипка» представит спектакль по рассказам Василия Шукшина

16:24 | 4.10.2019
«Атомстройкомплекс» пытался заставить свердловчанина оплатить три миллиона рублей за электроэнергию, но проиграл

15:51 | 4.10.2019
В Екатеринбурге до сих пор не все жители могут похвастаться горячими батареями

15:26 | 4.10.2019
В Екатеринбурге планируют строительство второго метродепо

15:06 | 4.10.2019
С 4 октября многодетные семьи Перми могут подать заявление о предоставлении выплаты взамен земельных участков

15:01 | 4.10.2019
ТЮЗ Екатеринбурга: «Мы не несем ответственности за детей на спектаклях со сценами насилия»

14:32 | 4.10.2019
Где планируется строительство собора Святой Екатерины в Екатеринбурге?

14:26 | 4.10.2019
Судебные приставы закрыли пять пивных баров в Прикамье

14:02 | 4.10.2019
Кражи в честь дня рождения: в Серове осудили четырех воров

13:26 | 4.10.2019
Пермские цветники готовят к зиме

13:14 | 4.10.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и концерт

13:13 | 4.10.2019
В Екатеринбурге планируется реконструкция Железнодорожного вокзала

12:56 | 4.10.2019
В Перми началось строительство нового корпуса гимназии №3

12:53 | 4.10.2019
Челябинский депутат Госдумы стал инициатором 51 законопроекта

12:48 | 4.10.2019
Внимание, розыск! В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю школьницу





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 