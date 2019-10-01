В Екатеринбурге заложили аллею 30-летия метро

18:10 | 4.10.2019

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Мэр Александр Высокинский вместе с депутатами гордумы сегодня, 4 октября, заложил аллею в честь 30-летия Екатеринбургского метро. Новые молодые рябины можно увидеть рядом с депо уральской подземки.



Как рассказали в пресс-службе администрации города, мэр Екатеринбурга во время мероприятия сообщил о том, что на следующей неделе после капремонта по путям уральской подземки начнут курсировать два обновленных состава, которые прослужат уральской столице ещё 15 лет. Также он добавил, что в долгосрочных планах у властей – строительство нового депо, которое может появиться в районе ЖБИ.



Отметим, что во время сегодняшнего мероприятия глава уральской столицы сказал, что Екатеринбургу уже давно необходимо выйти из числа городов с самым коротким метро. Он считает, что в городе необходимо открывать по новой ветке каждые 10 лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»