Жителю Серова грозит семь лет колонии за вырубку и продажу сосен

18:03 | 4.10.2019

Ранее не судимому, неработающему 42-летнему жителю Серова грозит до семи лет колонии за незаконную рубку леса и сбыт древесины.



Следствием установлено, что в июне текущего года гражданин, под видом предпринимательской деятельности, вырубил деревья под Серовом. Мужчина нанял лесорубов и обеспечил техническими средствами для трелевки заготовительной древесины и ее транспортировки.



Незаконно срубленными оказались 33 кубических метра сосны, лесному фонду причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.



Древесину «предприниматель» сбыл на 15 километре автодороги «Екатеринбург- Североуральск- Ивдель», потратив вырученные деньги на собственные нужды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Незаконную деятельность выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции в результате оперативно-розыскных мероприятий, которые направили материалы в следственный отдел МО МВД России «Серовский». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»), а также ч. 3 ст. 191.1 УК РФ («Сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенный в особо крупном размере»).



Уголовное дело направлено в Серовский районный суд. В соответствии с санкциями инкриминируемых статей фигуранту грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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