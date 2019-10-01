В Екатеринбурге подготовят проект межевания территории для строительства второй ветки метро

18:02 | 4.10.2019

Фото: eanews.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке проекта межевания территории для строительства второй ветки метро от станции «Янтарная» до станции «Каменные палатки».



В документации помимо планировки должно быть указано и место размещения депо в районе озера Малый Шарташ. Проект будет подготовлен МБУ «Мастерская генерального плана», а техническое задание выполнит департамент архитектуры.



Напомним, ранее стало известно, что Совет Федерации поручит министерству экономики РФ проработать программу финансирования второй линии метрополитена в Екатеринбурге.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»