Уральские таможенники задержали в Екатеринбурге наркоконтрабандиста

17:49 | 4.10.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники изъяли у 33-летнего жителя Екатеринбурга 5 литров прекурсора для изготовления амфетамина. Он был задержан у входа в одно из почтовых отделений города. В спецоперации также принимали участие сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области. Он по поддельным документам получил международное почтовое отправление из Украины. Увидев удостоверения, мужчина бросил посылку и попытался скрыться, но был задержан, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



В посылке оказались пять литровых бутылок с жидкостью, которую направили на исследование. По заключению эксперта, жидкость представляет собой прекурсоры для изготовления психотропного вещества амфетамина. Жидкость была предназначена для изготовления в кустарной лаборатории наркотика общей стоимостью более 3,5 миллионов рублей.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Мужчине грозит от 10 до 20 лет решения свободы и штраф до миллиона рублей.

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