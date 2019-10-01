Свердловское Минсоцполитики выплатило 17 миллионов рублей региональным НКО

17:14 | 4.10.2019

Фото: министерство социальной политики Свердловской области

Свердловское Минсоцполитики презентовало НКО технологии, которые позволят облегчить работу некоммерческому сектору.



В министерстве социальной политики Свердловской области состоялась встреча с некоммерческими организациями региона. Представители ведомства презентовали руководителям НКО автоматизированные технологии, которые упростят работу специалистов некоммерческого сектора.



«Автоматизированные технологии в сфере оказания социальных услуг – одно из важных направлений работы министерства, потому что позволяют снизить издержки на производственную деятельность и временные затраты на отчетность», – отметил заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.



За первое полугодие социальные услуги от негосударственных поставщиков получили 2067 клиентов, из них 267 детей. По состоянию на 4 октября министерство социальной политики Свердловской области выплатило некоммерческим организациям в качестве компенсации за предоставление социальных услуг 17 миллионов 390 тысяч рублей. В министерстве подчеркнули: важно, чтобы отчетные документы были подготовлены без ошибок – это позволяет НКО получать компенсации в максимально короткие сроки.



Отметим, на сегодняшний день в реестре поставщиков социальных услуг министерства соцполитики находятся 28 организаций. Компенсация поставщикам социальных услуг – лишь одна из выплат, которые могут получить НКО. Регулярно органы власти Свердловской области проводят конкурсы, благодаря которым организации могут получить субсидии на реализацию проектов.

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