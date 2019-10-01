В Екатеринбурге произошло ДТП с участием скорой помощи. Есть пострадавший

16:43 | 4.10.2019

Фото: e1.ru

Сегодня, четвертого октября, в Екатеринбурге столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль. ДТП произошло на улице Сыромолотова.



Как рассказали свидетели происшествия, по правилам дорожного движения, легковушка должна была пропустить скорую помощь, однако не сделала этого. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в машине скорой помимо фельдшеров находился мальчик и его отец. В результате аварии, мужчина ударился головой, предварительно ему диагностировали черепно-мозговую травму.



Отметим, что автоинспекция уже не в первый раз сообщает о подобных происшествиях и убедительно просит автомобилистов быть внимательнее на дороге, и соблюдать правила дорожного движения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»