В Екатеринбурге до сих пор не все жители могут похвастаться горячими батареями

15:51 | 4.10.2019

Екатеринбуржцы продолжают жаловаться на отсутствие отопления в жилых домах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, несколько домов и правда все еще не отапливаются, но это точечные проблемы.



В пресс-службе администрации Екатеринбурга рассказали, что 13 домов до сих пор не подключили к отоплению из-за мелких аварий на сетях. Устранить проблемы должны до конца рабочей недели. Как сообщил главный инженер ЕТК Юрий Григорьев, аварийные бригады круглосуточно устраняют повреждения.



Если у жителей Екатеринбурга возникают вопросы, связанные с отоплением, то следует обращаться сначала в управляющую компанию жилого дома, а затем обращаться в городскую центральную диспетчерскую службу по телефонам 005 (для стационарных телефонов), 222-30-05 (для всех типов телефонов).

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»