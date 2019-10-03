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14:02 | 4.10.2019
Кражи в честь дня рождения: в Серове осудили четырех воров
Накануне, 6 сентября, в дежурную часть полиции Серова поступил звонок, что в один из домов коллективного сада «Западный» пытались проникнуть неизвестные. В ходе объезда территории сада представители власти обнаружили трех мужчин, которые волокли мешок. Заметив автомобиль полиции, троица попыталась сбежать, оставив мешок с имуществом на дороге. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчин незамедлительно.
Подозреваемыми оказались четверо неработающих мужчин 1990, 1992 и 2001 годов рождения. Ранее каждый из них уже привлекался к уголовной ответственности.
Наталья Кочергина, старший следователь отдела полиции, отметила, что было два эпизода хищения имущества: в ночь с 21 на 22 августа 2019 года, а также в ночь с 5 на 6 сентября 2019 года. Мотивом к совершению преступления оказался день рождения, в первом случае, и спиртное, во втором случае. Имущество было похищено из четырех садовых домиков и двух сараев садоводов-любителей. Общий ущерб, по словам Натальи Кочергиной, составил порядка десяти тысяч рублей.
Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области, по всем фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 158 УК Российской Федерации (кража), в одном случае - частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 158 УК РФ - покушение на кражу чужого имущества. Участникам преступления грозит до 6 лет лишения свободы.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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