Кражи в честь дня рождения: в Серове осудили четырех воров

14:02 | 4.10.2019

Отделом полиции Серова направлено в суд уголовное дело по шести эпизодам краж имущества из садовых домиков коллективного сада «Западный», расположенного в поселке Металлургов.



Накануне, 6 сентября, в дежурную часть полиции Серова поступил звонок, что в один из домов коллективного сада «Западный» пытались проникнуть неизвестные. В ходе объезда территории сада представители власти обнаружили трех мужчин, которые волокли мешок. Заметив автомобиль полиции, троица попыталась сбежать, оставив мешок с имуществом на дороге. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчин незамедлительно.



Подозреваемыми оказались четверо неработающих мужчин 1990, 1992 и 2001 годов рождения. Ранее каждый из них уже привлекался к уголовной ответственности.



Наталья Кочергина, старший следователь отдела полиции, отметила, что было два эпизода хищения имущества: в ночь с 21 на 22 августа 2019 года, а также в ночь с 5 на 6 сентября 2019 года. Мотивом к совершению преступления оказался день рождения, в первом случае, и спиртное, во втором случае. Имущество было похищено из четырех садовых домиков и двух сараев садоводов-любителей. Общий ущерб, по словам Натальи Кочергиной, составил порядка десяти тысяч рублей.



Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области, по всем фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 158 УК Российской Федерации (кража), в одном случае - частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 158 УК РФ - покушение на кражу чужого имущества. Участникам преступления грозит до 6 лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»