Алексей Орлов встретился с послом Болгарии в России

12:38 | 4.10.2019

Фото: информационный портал Свердловской области

Сегодня, накануне международной туристической выставки «Expotravel 2019», была организована встреча Алексея Орлова и Атанаса Крыстина. Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области и Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в России обсудили вопросы предстоящего сотрудничества.



В ходе переговоров каждая из сторон отметила глубокий интерес к партнерству в некоторых направлениях. Это касается не только торгово-экономический взаимоотношений и межмуниципальных контактов, но и культурных проектов и туризма.



Алексей Орлов отметил, что наиболее перспективными направлениями сотрудничества между областью и Республикой являются высокотехнологичные отрасли промышленности, здравоохранение, образование, логистика и гуманитарная сфера. По словам болгарского дипломата, диалог между Свердловской областью и Болгарией имеет «конструктивный и уже регулярный характер».



Стоит отметить, что обе стороны выражают свою уверенность, основываясь на многовековых культурных и духовных традициях, а также – на исторически сложившихся крепких взаимоотношения. В качестве конкретных шагов по активизации отношений стороны назвали расширение спектра туристических и молодежных обменов, вузовских контактов, взаимное участие в выставочных мероприятиях, развитие побратимских связей между городами.



Напомним, что в 2018 году товарооборот Свердловской области и Болгарии составил 11 миллионов долларов США.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»