Три сквера в Екатеринбурге занесут в список особо охраняемых территорий

12:15 | 4.10.2019

Фото: Е1.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в ближайшее время трём скверам присвоят особый статус, из-за чего капитальное строительство там будет запрещено. 22 октября это должны утвердить на заседании думы.



Особый статус будет присвоен скверам на Клары Цеткин (между Домом журналистов и Храмом на Крови), сквере Неру и сквере ЮНЕСКО.



«В большинстве городов парки и скверы огорожены и после 10 вечера калитка закрывается для посетителей. Мы обсуждаем, надо ли так делать у нас»,- отметил Высокинский.



Напомним, что изначально в списке претендентов на охраняемые территории было 19 парков и скверов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»