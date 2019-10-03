Бесплатную вакцинацию на Урале прошли более тысячи пожилых свердловчан

11:52 | 4.10.2019

В рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» 1119 пожилых свердловчан прошли бесплатную вакцинацию против пневмококковой инфекции.



Согласно планам, до конца года иммунизацией будет охвачено более 2600 пожилых людей. В первую очередь её направят на тех, кто находится в организациях соцобслуживания.



Отметим, из-за заболеваний, которые вызваны пневмококковой инфекцией, каждый год умирают свыше полутора миллионов людей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»