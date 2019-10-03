В Екатеринбурге уволили кондуктора, избитого буйной пассажиркой

Весна, осень опасные времена года, видно же женщина неадекватна, за что увольнять пацана? Я бы на его месте щёлкнул бы ей отвечаю, вообще не думая о последствиях. Может я и не прав конечно, но как это стерпеть вообще не представляю. Сулейман тебе всех благ, а эту женщину лечить надо