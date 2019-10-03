В Екатеринбурге наркосбытчику, задержанному сотрудниками ФСБ, грозит пожизненное лишение свободы

10:53 | 4.10.2019

В Екатеринбурге сотрудниками УФСБ России по Свердловской области при попытке сбыта полукилограмма наркотических веществ задержан торговец «синтетикой». Об этом veved.ru стало известно из собственных информированных источников. По данным издания, он являлся членом межрегиональной преступной группы, осуществляющей сбыт наркотиков на территории УрФО.



Молодой человек 1990 г.р. проживал в уральской столице на улице Ясной. В ходе обысков в его квартире, а также обследовании тайников были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с различными веществами общей массой 0,5 кг. Согласно заключению специалистов, изъятые вещества являются синтетическими наркотиками.



По данному факту следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ («Сбыт и пересылка наркотических средств в особо крупном размере»). По данной статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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