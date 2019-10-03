В Екатеринбурге мужчину признали виновным в хищении автомобилей

10:36 | 4.10.2019

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал виновным в хищении автомобилей 38-летнего мужчину.



Согласно материалам дела, в ноябре и декабре 2017 года осужденный совместно с соучастниками совершили две кражи автомобилей «Тойота Корола» и «Рено Дастер», обезвредив сигнализацию и отогнав их.



Сотрудники полиции обнаружили мужчин, а автомобили вернули владельцам. Обвиняемый свою вину не признал, ссылаясь на алиби, однако позже оно было опровергнуто.



Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Приговор суда в настоящее время не вступил в законную силу.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области, получив первые сообщения о хищениях автомобилей, вели тщательную и кропотливую работу, направленную на изобличение злоумышленников и установление их местонахождения. Далее, в декабре 2017 года, путём сбора оперативной информации, сыщикам удалось задержать подсудимого и его сообщников. Также в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось установить помещение, которое использовалось участниками данной преступной группы в качестве временного хранения похищенного транспорта.



Все похищенные автомобили были возвращены законным владельцам. В феврале 2019 года следственным подразделением отдела полиции № 11 материалы уголовного дела в отношении осуждённого были переданы в районный суд для рассмотрения по существу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»