Два автомобиля сгорели сегодня ночью в Каменске-Уральском

10:13 | 4.10.2019

Минувшей ночью, около 00:00, в Каменске-Уральском произошёл пожар. На улице Лермонтова горели моторный отсек и салон автомобиля ВАЗ-21213, а также правое переднее крыло, капот и салон автомобиля Toyota FunCargo.



В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Потушить огонь удалось в течение девяти минут. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»