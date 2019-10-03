Поезд насмерть сбил женщину в Екатеринбурге

09:13 | 4.10.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге 60-летнюю пенсионерку сбил грузовой поезд. Инцидент произошёл вечером 3 октября на станции Кольцово.



По предварительным данным, женщина пыталась перебежать рельсы перед приближающимся составом, однако сделать этого не успела и угодила под поезд.



Пострадавшая получила множественные травмы и скончалась до приезда кареты скорой помощи. Место происшествия осмотрели следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»