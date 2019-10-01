В Екатеринбурге уже больше трёх месяцев разыскивают молодого человека

18:23 | 3.10.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 19-летний Александр Москвин. 21 июля он ушёл из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, карие глаза, тёмно-русые короткие волосы. В день исчезновения был одет в чёрную куртку из кожзаменителя, тёмно-синие джинсы, светло-серые кроссовки в сеточку.



Если вы видели молодого человека или хотите принять участие в поиске – сообщите об этом инфоргу поиска Светлане по номеру телефона +7 (963) 440-51-05.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»