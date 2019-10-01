120 молодых берёз, сосен и елей появились в Первоуральске

17:28 | 3.10.2019

Фото: сайт администрации Первоуральска

В Первоуральске в Парке новой культуры высадили 120 молодых берез, сосен и елей. Саженцы были специально выращены в питомнике, чтобы «разбавить» старые деревья.



«Деревья вырастают, старятся, заболевают, усыхают, приходят в негодность. Прибавьте к процессу естественного старения сильные ветра. За тот год, что я работаю директором, вижу, что в парке появились проплешины»,- объясняет глава парка Александр Гильденмайстер.



Отметим, в 2020 году парк отпразднует свой 60-летний юбилей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»