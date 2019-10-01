Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

15:54 | 3.10.2019

Новые фонари появятся на Сибирском тракте

На участках Сибирского тракта от лесотехнического университета до психиатрической больницы, а также от улицы Чистой до ЕКАД в ближайшие годы появится новое освещение.

Проект освещения планируют подготовить к 2021 году. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в 2022 году фонари уже поставят. Сейчас идет предпроектная работа.

На фонари придется потратить минимум десять миллионов рублей за один километр, если провода будут прокладывать воздушным путем. Дороже обойдётся, если потребуется зарывать кабель в землю.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:49 | 3.10.2019
В Первоуральске полыхал автомобиль ГАЗ-3110

18:35 | 3.10.2019
Екатеринбург встал из-за больших пробок

18:23 | 3.10.2019
В Екатеринбурге уже больше трёх месяцев разыскивают молодого человека

17:53 | 3.10.2019
В Год памяти и славы в Прикамье пройдет более 100 событий

17:52 | 3.10.2019
Потепление в Свердловской области и Екатеринбурге продержится до конца недели

17:49 | 3.10.2019
Пермяки смогут направить жалобу в прокуратуру через МФЦ

17:40 | 3.10.2019
В Перми пройдет массовый забег по пересеченной местности «Гайва ТРЕЙЛ»

17:28 | 3.10.2019
В Перми завершен комплексный ремонт улицы Встречной

17:28 | 3.10.2019
120 молодых берёз, сосен и елей появились в Первоуральске

16:57 | 3.10.2019
В Екатеринбурге появится восьмой административный район. План создания уже утверждён

16:29 | 3.10.2019
На Урале заработал новый инновационный пешеходный переход

16:15 | 3.10.2019
Пермяки победили в финале всероссийского конкурса для программистов и разработчиков «Цифровой прорыв»

15:54 | 3.10.2019
Новые фонари появятся на Сибирском тракте

15:28 | 3.10.2019
В Екатеринбурге осудили мужчину, который продавал некачественное лекарство от рака

15:11 | 3.10.2019
Екатеринбургский депутат заявил, что парки и скверы «это рассадник наркомании и преступности»

15:03 | 3.10.2019
Уголовное дело в отношении депутата думы Екатеринбурга направили в суд. Ему грозит до 15 лет колонии

14:55 | 3.10.2019
Грибы, ягоды и многое другое: в Екатеринбурге состоится ярмарка выходного дня

14:46 | 3.10.2019
За два часа работы прямой линии Центра социальных выплат Пермского края консультации получили без малого 100 человек

14:41 | 3.10.2019
В Перми пройдут «Живые игры» на стадионе «Юность»

14:32 | 3.10.2019
Максим Решетников поручил формировать комплексные предложения пермских предприятий для «Газпрома»

14:29 | 3.10.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемого в грабеже

14:22 | 3.10.2019
В семинаре по адаптации детей-аутистов приняло участие более 1 тыс. человек

14:04 | 3.10.2019
В Горноуральске сгорел Mercedes

13:46 | 3.10.2019
Среднестатистический житель Екатеринбурга ежегодно тратит на алкоголь 15 тысяч рублей

13:34 | 3.10.2019
Благодаря нацпроекту более 7 тысяч жителей Прикамья смогут досрочно переехать в комфортное жилье

13:25 | 3.10.2019
В Прикамье возобновят практику выдачи сертификатов на приобретение жилья для детей-сирот

13:08 | 3.10.2019
В Екатеринбурге разыскивают родственников потерявшегося дедушки

12:43 | 3.10.2019
130 тысяч пациентов городской поликлиники № 2 в Перми смогут пройти диагностику на новых УЗИ-аппаратах

12:42 | 3.10.2019
В Свердловской области каждое второе почтовое отделение сделают современным

12:32 | 3.10.2019
Пермский театр оперы и балета открыл прием заявок на «Арабеск»

12:31 | 3.10.2019
В Свердловской области прошёл детский творческий фестиваль о родном крае «Уральский звон»

12:23 | 3.10.2019
Пермский электротранспорт перешел на зимний режим работы

12:16 | 3.10.2019
Новые пермские разработки заинтересовали крупнейшего подрядчика «Газпрома»

12:16 | 3.10.2019
Чемпионат любителей пончиков пройдёт в Екатеринбурге

11:58 | 3.10.2019
31 многоквартирник в Екатеринбурге остается без тепла

11:39 | 3.10.2019
Шесть миллионов рублей заплатил житель Екатеринбурга, чтобы вернуть Lexus GX 460





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 