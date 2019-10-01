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Новые фонари появятся на Сибирском тракте
Проект освещения планируют подготовить к 2021 году. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в 2022 году фонари уже поставят. Сейчас идет предпроектная работа.
На фонари придется потратить минимум десять миллионов рублей за один километр, если провода будут прокладывать воздушным путем. Дороже обойдётся, если потребуется зарывать кабель в землю.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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