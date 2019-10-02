В Екатеринбурге осудили мужчину, который продавал некачественное лекарство от рака

15:28 | 3.10.2019

Фото: Марина Канатова / пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении фармацевта, который на 7,8 миллионов продал онкнолекарства в поддельных упаковках. Об этом редакции «Вечерних ведомостей» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.



Согласно сообщению, предприниматель Евгений Захаров в течение нескольких лет – с 2013 по 2017 год – покупал у некоего мужчины препараты «Мабтера» и «Ацеллбия» (иммунобиологические препараты для лечения рака). При этом Евгений Захаров, как установило следствие, знал, что препараты были похищены в одной из аптек Санкт-Петербурга. Лекарства от рака он покупал по цене значительно ниже рыночной.



Судья Кировского райсуда Екатеринбурга Екатерина Иванченко по требованию прокуратуры приговорила обвиняемого к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве мер дополнительного воздействия суд назначил Захарову штраф в 60 тысяч рублей, а также лишил его на два года права заниматься фармацевтической деятельностью и участвовать в торгах в сфере здравоохранения. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. До приговора он был отпущен под залог в 1,5 млн рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»