Екатеринбургский депутат заявил, что парки и скверы «это рассадник наркомании и преступности»

15:11 | 3.10.2019

Фото: РИА «Новый День»

С очередным скандальным заявлением выступил на заседании бюджетной комиссии городской думы Екатеринбурга депутат Александр Колесников.



При обсуждении работы финансового блока администрации Екатеринбурга, неожиданно возникла дискуссия о необходимости городского благоустройства. Часть депутатов высказала мнение, что мэрия необоснованно тратит большие суммы бюджетных денег на ремонт дорог, перекладку тротуарной плитки, озеленение и прочее, и предложили направить эти деньги на другие цели.



Присоединился к этой группе и Александр Колесников, заявив, что парки и скверы являются местом обитания эксгибиционистов, насильников, наркоманов и преступников, при этом требуют очень больших вложений, а потому он категорически против траты денег на их содержание.



«Я категорически против траты денег на парки и скверы. Потому что это рассадник наркомании и преступности! Запросите статистику полиции, чтобы убедиться в этом. И мы знаем об этих криминальных случаях из прессы. В том же сквере на драме постоянно людей запинывают молодые подонки. В сквере около Управления железной дороги – слава богу, его вырубили – там было огромное количество убийств, изнасилований и грабежей. В Зеленой Роще убийства и эксгибиционисты всякие. Содержание скверов требует очень больших вложений. Нужно ли нам это? Надо решать депутатам. Горожане живут в домах, а не в скверах, поэтому дома надо улучшать», – подвёл итог депутат, являющийся руководителем одной из крупнейших УК города.

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