Грибы, ягоды и многое другое: в Екатеринбурге состоится ярмарка выходного дня

14:55 | 3.10.2019

Фото: Владислав Завёрткин

В предстоящие выходные, 4 и 5 октября, в Екатеринбурге на площади 1905 года пройдёт ярмарка, где жители и гости города смогут купить грибы, ягоды, соления, мёд, а также запастись на зиму свежими овощами.



На прилавках вновь появятся мясо и мясные деликатесы, молочные продукты, рыба, а также сласти и мёд. Каждый гость сможет отведать свежий пекарский хлеб, блинчики и пироги, приготовленные по рецептам русских и татарских пекарей. Кроме того, пришедшие смогут приобрести тёплые вещи.



Работать ярмарка будет с 9:00 до 16:30. Парковка на площади 1905 года закроется в 19:00 пятницы и откроется лишь в 18:00 воскресенья.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»