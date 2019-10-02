В Екатеринбурге разыскивают родственников потерявшегося дедушки

13:08 | 3.10.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге потерялся дедушка. Сейчас он находится на Химмаше. Об этом сообщают подписчики в группе «Инцидент Екатеринбург».



Также в публикации указано, что пожилой мужчина страдает частичной потерей памяти и практически ничего о себе сказать не может.



«Недалеко от кафе "Близ" магазин есть. Вот он там и стоит. Это северная часть Химмаша»,- сообщает «Вечерним ведомостям» очевидец.



Если вы узнаёте дедушку – обратитесь в полицию.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»