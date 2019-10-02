В Свердловской области каждое второе почтовое отделение сделают современным

12:42 | 3.10.2019

Фото: пресс-служба «Макрорегион УРАЛ» Почты России

В 2020 году в Свердловской области количество модернизируемых почтовых отделений увеличат в три раза. О таких грандиозных планах рассказали в Почте России.



Так, в список для обновления вошли более 200 городских и сельских почтовых офисов. Согласно плану, современным и доступным для разных категорий граждан станет каждое второе отделение в регионе.



Чтобы создать удобство для каждого клиента в отделениях корректируются размеры помещений, устраиваются входные пандусы, устанавливаются специальные голосовые устройства, и информационные надписи выполняются крупным шрифтом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»