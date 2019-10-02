Чемпионат любителей пончиков пройдёт в Екатеринбурге

12:16 | 3.10.2019

12 октября в Екатеринбурге пройдёт «ОСЕНЬ ВКУСНЫЙ» чемпионат, где участники должны будут съесть 250 пончиков.



«Мы подготовили для участников челенджи. В полуфинале им придется как следует прислушаться к своим вкусовым рецепторам. Счастливчики, которые угадают вкусы начинок в своей порции из 5 пончиков, пройдут в финал. В финале помимо пончиков участников ожидает стакан кофе. Но и здесь всё будет не так просто. Однако сюрприз для финалистов раскроем уже на самом чемпионате», - поделились организаторы.



Состоится чемпионат на третьем этаже ТРЦ «Карнавал». Регистрация участников с 13:00 (необходим паспорт, поскольку к участию допускаются только люди старше 18 лет). Начало мероприятие в 14:00. Всех пришедших будут ждать 100 порций ванильного капучино и пончиковый торт.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»