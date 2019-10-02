31 многоквартирник в Екатеринбурге остается без тепла

11:58 | 3.10.2019

По состоянию на утро 3 октября в Свердловской области отапливается более 89 миллионов квадратных метров жилья и все учреждения социальной сферы, сообщает региональный Департамент информационной политики. В подавляющем большинстве муниципалитетов начало отопительного сезона проходит в штатном режиме.



Для достижения стопроцентного уровня теплоснабжения осталось подключить 31 многоквартирный дом в Екатеринбурге. Как поясняют специалисты, отсутствие отопления в зданиях связано с внутридомовой регулировкой режимов теплоносителя и устранением завоздушивания по стоякам.



В целом по региону, по данным МинЖКХ, включение теплоснабжения в этом году на Среднем Урале идет с небольшим опережением темпов прошлого года.

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