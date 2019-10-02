Шесть миллионов рублей заплатил житель Екатеринбурга, чтобы вернуть Lexus GX 460

11:39 | 3.10.2019

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

49-летний житель Екатеринбурга заплатил свыше шести миллионов 158 тысяч рублей для того, что вернусь свой автомобиль.



Ранее Lexus GX 460 был обнаружен на стоянке по улице Викулова и отправлен на спецстоянку за многомиллионные долги по налогам и кредитным платежам.



В случае неуплаты долгов машина могла быть передана на реализацию в ТУ Росимущества, однако владелец вовремя одумался и всё оплатили. Теперь Lexus вернули мужчине. Производство окончено фактическим исполнением.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»