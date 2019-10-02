Задержанного в Тайланде уральского «шутника» выпустили под большой денежный залог

10:50 | 3.10.2019

Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга выпущен под денежный залог. Об этом сообщила на своей странице в Instagram его жена.



Семье мужчины пришлось заплатить 650 тысяч, чтобы мужчину выпустили из СИЗО. Еще 100 тысяч ушло на адвоката, переводчика и судебные издержки. Женщина добавила, что, пока идет следствие, семья не может комментировать ход дела. Они поблагодарили общественность за поддержку.



Напомним, житель Екатеринбурга на отдыхе в Таиланде в шутку подарил местным жителям «билеты банка приколов». Местная полиция посчитала, что мужчина планировал расплатиться фальшивыми деньгами в баре. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»