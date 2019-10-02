В Екатеринбурге прошел открытый чемпионат Свердловской области по волейболу сидя

В Екатеринбурге прошел первый открытый чемпионат Свердловской области по волейболу сидя среди мужских команд памяти В.С. Дьякова.В соревнованиях принимали участие две команды Свердловской области, две команды Казахстана и сборная Омска. Причем самые титулованные спортсмены – уральцы из Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки сборных команд Свердловской области «Родник». Они практически полностью комплектуют сборную России по волейболу сидя. В этом ранге уральские спортсмены - на сегодняшний день 18-кратные чемпионы России, двукратные чемпионы Европы, бронзовые призеры Паралимпиады-2008 в Пекине.С 1998 г. по 2016 г. мужскую сборную Свердловской области - сборную России по волейболу сидя -возглавлял заслуженный тренер России и Казахской ССР Виктор Дьяков, 10 сентября 2016 года ушедший из жизни после продолжительной болезни.2 октября на первом открытом чемпионате памяти В.С. Дьякова победу одержала свердловская команда «Родник-1», которая выиграла у одной из команд Казахстана со счетом 2:1.Награждавший участников чемпионата председатель Свердловской областной федерации волейбола Валерий Савельев отметил, что своими громкими победами на российской и международной арене сборная Свердловской области-сборная России обязана именно своему бессменному наставнику, Виктору Семеновичу Дьякову.Валерий Савельев также отдельно наградил всю сборную Свердловской области по волейболу премиями за победу на чемпионате Европы, который проходил в июле в Будапеште. По итогам этого чемпионата команда отобралась на Паралимпиаду-2020 в Токио.