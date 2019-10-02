Козырёк дома обрушился на школьника в Североуральске

10:21 | 3.10.2019

Накануне, 2 октября, в Североуральске на улице Октябрьской на 15-летнего мальчика обрушился козырёк многоквартирного дома № 29. Инцидент произошёл днём, около 14:30.



В результате инцидента школьник получил закрытый перелом левой берцовой кости со смещением. Пострадавшего направили на операцию в учреждение здравоохранения Краснотурьинска.



Стало известно, что жители неоднократно подавали заявки в управляющую компанию ООО «Союз» по вопросу нахождения козырька в аварийном состоянии, однако его так и никто и не заменил.



В настоящее время прокуратура Североуральска устанавливает все детали произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»