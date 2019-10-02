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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На Урале в ДТП погиб мужчина
По предварительным данным, мужчина 1991 года рождения, который находился за рулём автомобиля, двигался со стороны Тугулым в сторону посёлка Луговского, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в бетонную плиту опоры моста. В результате столкновения автомобиль опрокинулся и загорелся.
Водитель погиб на месте происшествия. На пассажирском сидении находился молодой человек 1998 года рождения. С переломом таза, позвоночника, закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами его доставили в Тугулымскую ЦРБ.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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