На Урале в ДТП погиб мужчина

09:59 | 3.10.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне вечером в Свердловской области произошло ДТП. Один человек погиб, и один – пострадал.



По предварительным данным, мужчина 1991 года рождения, который находился за рулём автомобиля, двигался со стороны Тугулым в сторону посёлка Луговского, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в бетонную плиту опоры моста. В результате столкновения автомобиль опрокинулся и загорелся.



Водитель погиб на месте происшествия. На пассажирском сидении находился молодой человек 1998 года рождения. С переломом таза, позвоночника, закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами его доставили в Тугулымскую ЦРБ.



Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»