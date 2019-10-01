В Екатеринбурге пропала бабушка

21:39 | 2.10.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге пропала 84-летняя Любовь Вахрамова. Местонахождение бабушки неизвестно с первого октября. Она нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, карие глаза, седые короткие волосы. На момент пропажи была одета в розовую вязаную шапку, розовый вязаный шарф, светло-бежевое пальто из кожзаменителя, коричневые брюки и чёрные ботинки. С собой имела пакет золотистого цвета, в котором находиться сумочка белого цвета. В сумочке Е-карта, картонка с адресами и телефонами.



Если вы видели пропавшую бабушку или знаете, где она может находиться – сообщите об этом руководителю поисковой отряд «Прорыв» Наталии по номеру +7-9000-44-02-20 или заместителю руководителя отряда Марии, +7-900-203-6662.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»