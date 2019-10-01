Игорь Алтушкин поможет найти «ключ от бизнеса» жителям Екатеринбурга

19:30 | 2.10.2019

Фото: pravdaurfo.ru

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин запустил свой видеопроект на YouTube «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса». Теперь молодые предприниматели из Екатеринбурга будут соревноваться за крупный грант на открытие бизнеса и учиться у экспертов вести дела.



Для участия в проекте будут отобраны 10 бизнес-идей. Авторы каждой из них получат финансирование на разработку продукта, его запуск и продвижение. Автор лучшего проекта получит 1 млн руб. В пресс-службе РМК добавили, что проект будет запущен 16 октября, его итоги будут подведены в декабре.



«Моя цель –предоставить стартовый капитал молодым целеустремленным людям на реализацию их идей. Я помню, как сам когда-то уговаривал банки поверить в меня, чтобы они дали мне средства на запуск. Сегодня я хочу помочь тем, у кого есть желание развиваться в бизнесе, стать предпринимателями, создателями своего дела, помочь воплотить в жизнь проекты, о которых они мечтают. Мы не будем инвесторами в прямом смысле, нам не нужны доли в компании, проценты, возвраты. Мы даем гранты, чтобы в городе появилось больше интересных и полезных проектов»,- сообщил Алтушкин.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»