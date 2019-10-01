Свердловские полицейские поздравили ветерана с 95-летием

Представители органов внутренних дел Свердловской области поздравили с 95-летним Юбилеем ветерана МВД и Великой Отечественной войны Надежду Минову. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.Кроме того, сотрудники передали юбиляру поздравление от президента Владимира Путина и администрации муниципального образования.По его данным, родилась Надежда Алексеевна в 1924 году в селе Таборы, Таборинского района Свердловской области. Когда началась война, мужчины ушли на фронт, вся тяжесть хозяйства легла на женщин и детей. Ветеран вспоминает, как подростками таскали тяжелые неподъемные мешки, ведь больше некому было. В 1942 году пришла похоронка на отца, тогда Надежда твердо решила идти воевать. На фронт ее поначалу не хотели брать, сказывались нехватка роста (всего 148 сантиметров) и веса. Но благодаря упорству и настырности поступила в школу снайперов.«Помню первого снайпера нашла – я в него целюсь, а он в меня, кто первый выстрелит»,- передаёт слова ветерана Горелых. С такими опасными противниками Надежда Алексеевна столкнулась на войне не раз. В последней дуэли уже под Берлином пуля вражеского снайпера угодила ей в медаль на груди и отрикошетила в ухо.«Таких людей, как Надежда Минова, в Свердловском гарнизоне полиции, да и в стране в целом, остались считанные единицы, кто не понаслышке знает, что такое фашизм, кто его победил и какими усилиями. Их принято называть золотым фондом нашей страны, а я бы назвал еще и золотым фондом мира, как освободителей человечества от коричневой чумы»,- сказал Горелых.