Нового начальника свердловского УФСБ представил генерал-лейтенант из Москвы

18:04 | 2.10.2019

Фото: сайт УФСБ РФ по Тульской области

Сегодня, 2 октября, новый начальник УФСБ России по Свердловской области генерал-майор Алексей Зиновьев был представлен коллективу территориального органа безопасности. Об этом сообщает пресс-служба свердловского Управления ФСБ. В ведомстве отмечают, то Алексей Зиновьев на должность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября. Александр Вяткин, возглавлявший УФСБ с 2012 по 2019 гг., переведен к новому месту службы в Москву.



По данным veved.ru из собственных информированных источников, представлял нового руководителя начальник управления кадровой Службы организационно-кадровой работы ФСБ РФ генерал-лейтенант Александр Котов.



Экс-коллеги Алексея Зиновьева с предыдущего места службы (возглавлял УФСБ по Тульской области) характеризуют генерал-майора как крайне вдумчивого человека, к которому весьма сложно найти подход. По крайней мере, политической и бизнес- элите Тулы это не удалось. Судя по всему, не удастся и уральцам.

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