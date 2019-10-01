Новости дня
18:04 | 2.10.2019
Фото: сайт УФСБ РФ по Тульской области
Нового начальника свердловского УФСБ представил генерал-лейтенант из Москвы
По данным veved.ru из собственных информированных источников, представлял нового руководителя начальник управления кадровой Службы организационно-кадровой работы ФСБ РФ генерал-лейтенант Александр Котов.
Экс-коллеги Алексея Зиновьева с предыдущего места службы (возглавлял УФСБ по Тульской области) характеризуют генерал-майора как крайне вдумчивого человека, к которому весьма сложно найти подход. По крайней мере, политической и бизнес- элите Тулы это не удалось. Судя по всему, не удастся и уральцам.
© «Вечерние ведомости»
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