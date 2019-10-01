Полсотни домов в Екатеринбурге остаются без тепла

17:09 | 2.10.2019

Фото: Марина Подкорытова / «Наша Газета»

В Екатеринбурге, по данным на сегодняшнее утро, без отопления оставались 48 многоквартирных домов, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.



«К вечеру 2 октября отопление должно появиться в квартирах всех потребителей. Доложить об этом уполномоченным специалистам администрации города поручено не позднее 18 часов сегодняшнего дня»,- рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



На сегодняшний день во всех школах, детских садах, больницах и других социальных объектах тепло уже есть. Также подключено 99,9 % жилого фонда. В области без тепла остался один дом в Серове, так как у него есть долги перед русурсоснабжающей организацией. Также восемь коттеджей в Сосьве остались без тепла из-за строительства новой теплотрассы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»