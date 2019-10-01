В Екатеринбурге решится судьба недостроенной в центре города гостиницы

16:19 | 2.10.2019

Фото: Марина Митрохина

В Екатеринбурге решается судьба гостиницы «Дели», что находится возле Цирка. В 2020 году истечет срок аренды земли, и это даст администрации право ее изъять.



«Будут суды, будем решать, как изъять участок, как оплачивать изъятие. Мы занимаемся этой площадкой, потому что она входит в новую градостроительную концепцию «Цирк – ледовая арена». У нас в планах этой гостиницы нет. Но мы обязаны действовать в рамках закона»,- рассказал в эфире «Эха Москвы в Екатеринбурге» мэр Александр Высокинский.



Отметим, последние годы «Дели» принадлежит бизнесмену Сергею Флеганову (владелец «Сити-Центра» и «Мегаполиса»). Ранее было обозначено, что здание достроят к 2017 году, и там даже недолго велись строительные работы, однако сейчас вновь никакой активности в «Дели» нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»