Облсуд назначил дату рассмотрения дела в отношении подельников авторитета Андрея Овчины

15:45 | 2.10.2019

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба защиты Алексея Дубового и Владимира Лысенкова, подельников известного криминального авторитета Андрея Овчинникова (боле известен как Овчина). Адвокаты обжаловали приговор Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, согласно которому подсудимые были признаны виновными в организации похищения человека группой лиц по предварительному сговору, а Лысенков еще и по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов»).



Согласно картотеке Свердловского облсуда, рассмотрение апелляции назначено на 16 октября, председательствовать на процессе будет судья Дмитрий Казанцев.



Суд первой инстанции признал Дубового и Лысенкова виновными в инкриминируемых преступлениях. Дубовому дали 6 лет колонии строгого режима, Лысенкову — 7 лет и 6 месяцев. Дело в отношении Овчинникова еще рассматривается судом первой инстанции в связи с состоянием здоровья подсудимого.



По версии следствия, Овчинников, Дубовой и Лысенков причастны к организации похищения владельца автостоянки Анатолия Плетухова, которое произошло 19 октября 2017 года. Бизнесмена насильно посадили в вазовскую «девятку» и увезли в район озера Таватуй. Впоследствии он был найден мертвым.

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