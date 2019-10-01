Новости дня
15:18 | 2.10.2019
Минтранспорта в 2020 году планирует отремонтировать 85 километров свердловских дорог: в списке ЕКАД, Режевской тракт и Екатеринбург
В случае утверждения плана, помимо традиционных ремонтов на Серовском, Режевском, Тюменском направлениях, дорожники обновят покрытие на дорогах Арамили, Ревды, Каменска-Уральского. В Екатеринбурге в следующем году предлагается отремонтировать 18 улиц и 67 светофоров. В Нижнем Тагиле – 22 улицы.
Так, планируется ремонт автомобильной дороги г. Верхняя Тура-г. Качканар (2,5 км), г. Первоуральск - р.п. Шаля (14,8 км), р.п.Белоярский - г.Асбест, г.Богданович - г.Сухой Лог, г. Екатеринбург - г. Первоуральск, капитальный ремонт автомобильной дороги г. Серов - р.п. Сосьва - р.п. Гари (3,8 км), капремонт автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск. В планах также ремонт Серовского тракта и ЕКАД.
В Екатеринбурге планируется отремонтировать ул. Луначарского от проспекта Ленина до улицы Тверитина, ул. Готвальда, ул.Академика Бардина от улицы Ясной до улицы Амундсена, ул. Шефская от улицы Фронтовых бригад до улицы Энтузиастов, ул.Фучика, ул.Армавирская от улицы Артинской до улицы Завокзальной, ул.Советская от улицы Шевченко до улицы Уральской, ул.Завокзальная, ул.Ильича, ул.Родонитовая и т.д.
Напомним, что в текущем году в Свердловской области в рамках нацпроекта отремонтировано в общей сложности более 130 километров дорог. Из них 80,2 километра приходятся на региональные дороги, и 20,4 километра – на екатеринбургские улицы, 29,8 километра – на уличную сеть Нижнего Тагила. На эти цели направлено чуть более 3 миллиардов рублей.
© «Вечерние ведомости»
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